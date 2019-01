Deelnemers schaaktoernooi verzetten de zinnen in sportzaal

Grootmeesters niet aan zet, maar aan de bal. Ⓒ Martin Mooij

Wijk aan zee - Na een kwartier hield hij het voor gezien. Magnus Carlsen dacht in alle rust een potje te basketballen. Toen de meervoudig wereldkampioen schaken tijdens de warming-up iets te veel door een fotograaf werd gevolgd, verdween hij naar de kleedkamer. ,,Het kan niet de stress zijn, want hij heeft gistermiddag van mij gewonnen”, grootmeester oordeelde Jorden van Foreest. ,,Ook zonder Carlsen was het leuk om te doen.”