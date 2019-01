Chinese dekselpot prinses Christina terug naar Den Haag

Museumdirecteur Benno Tempel kan zijn geluk niet op. „Ik wil niet zeggen dat dit een koopje is, want dit is serieus geld. Maar voor zo’n unieke, 57 centimeter hoge dekselpot uit de Chinese Qing-dynastie, Kangxi-periode is dit niet extreem duur. Het stuk is duidelijk niet over de kop gegaan. Als de prinses het rechtstreeks bij ons te koop had aangeboden, denk ik niet dat we het goedkoper hadden kunnen krijgen.”

Vanaf 21 maart zal de fraaie dekselpot te zien zijn in de Japanse lakkamer, een van de beroemde Stijlkamers in het museum. De presentatie is onderdeel van de semi-permanente tentoonstelling Het wonder van Delfts Blauw. „De grootste opstelling van Delfts aardewerk in Nederland”, stelt Tempel trots.

Buitenrust

De Japanse lakkamer is afkomstig van de Haagse Buitenplaats ’Buitenrust’, dat een van de woonpaleizen van Anna Paulowna (1795-1865) was. Deze dochter van de Russische tsaar Paul I kwam naar Nederland als bruid van de latere koning Willem II. Het echtpaar was dol op kunst en mooie spullen. Japanse lakkamers waren destijds erg populair onder de Europese adel en vorstenhuizen.

„De dekselpot die wij nu gekocht hebben, stond in de zomermaanden, als er geen vuur gestookt werd, in de open haard van de lakkamer”, weet Tempel. „Het pronkstuk heeft dus overduidelijk een link met onze koninklijke Oosterse kamer.”

De nieuwe aanwinst krijgt nu weer zijn oude vertrouwde plekje in de haard. „Met de aankoop kijken we ook vooruit naar de grote expositie Koninklijke Blauw die in maart 2020 opengaat. Daarin gaan we dieper in op de vroegere liefde van de Oranjes voor blauwwitte keramiek”, aldus Tempel, die voor zijn aankoop financiële steun kreeg van het Hendrik Mullerfonds en de Vereniging Rembrandt.