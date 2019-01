Nieuw beleid taximarkt Amsterdam hard nodig

Sinds de komst van Uber is de Amsterdamse taximarkt flink in beroering. Terwijl de stad al kampt met toegenomen drukte door toeristen en bevolkingsgroei, is ook het aantal taxi’s dat binnen de stadsgrenzen rijdt explosief toegenomen. Amsterdam heeft nu volgens een ruwe schatting dagelijks zo’n 5000 taxi’s rondrijden. In het weekeinde nog meer, omdat veel Uber-chauffeurs uit de regio dan ook naar de stad rijden.