Woede over scheppen meisje (9) door Uber-rijder

Op dit Amsterdamse kruispunt werd gisterochtend een 9-jarig meisje aangereden door een Uber-taxi. Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - Het lot van het zwaargewonde 9-jarige meisje dat gisteren op weg naar school werd aangereden in Amsterdam West, heeft tot woedende reacties geleid. De 33-jarige chauffeur van de Toyota Prius reed door na het ongeluk. Collega’s van de Uber-rijder riepen hem via sociale media op zich aan te geven. De chauffeur deed dat in de loop van de dag, nadat zijn auto in stadsdeel West was gevonden en meegenomen voor onderzoek.