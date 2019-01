Traditionele Haagse ’Kâhwe Klâhwe’ in gevaar door milieuzone

De Puchrijders hopen dat Den Haag een oldtimer-regeling wil instellen. Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - De traditionele ’Kâhwe Klâhwe’ in Den Haag staat onder druk. De jaarlijkse meeting van berijders van geschakelde Puch- en Tomos-bromfietsen, die op de laatste zondag van januari bijeenkomen in Scheveningen, staat op de tocht nu het Haagse college van plan is vervuilende brommers en snorfietsen vanaf 2020 uit de stad te weren.