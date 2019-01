Treinreiziger positiever over NS

Ⓒ ANP

UTRECHT - Treinreizigers zijn steeds meer te spreken over de NS. Het percentage treinreizigers dat de NS het rapportcijfer 7 of hoger geeft, lag vorig jaar op 86 procent, tegenover 80 procent eerder. Het is de hoogste waardering sinds de start van de metingen, melden de Nederlandse Spoorwegen vrijdag. In 2004 was de waardering nog 66 procent.