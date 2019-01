VS niet aanwezig op economisch congres Davos

Trump zou aanvankelijk zelf aanwezig zijn bij het economisch congres in Davos, maar zegde eerder deze maand af. Als reden werd de nog altijd voortdurende shutdown, de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties, opgegeven. Om dezelfde reden is de delegatie in zijn geheel teruggetrokken, maakte het Witte Huis donderdag bekend. „In verband met de 800.000 overheidsmedewerkers die niet betaald krijgen en om verzekerd te zijn van de steun van zijn ministers indien nodig, is door de president besloten geen delegatie naar Davos te sturen’, meldde perschef Sarah Sanders.

