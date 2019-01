Mijnwerkers zullen Julen als eerste zien

Nadat het plan voor een horizontale tunnel naar de peuter toe gisteren moest worden stilgelegd vanwege het risico op aardverschuivingen - en gekozen werd voor de optie van een of twee horizontale putten verloopt de uiterst gecompliceerde operatie zonder noemenswaardige incidenten.

Ⓒ AFP

De hele nacht klonken in de straten van Totalán het geluid van graafmachines. Ze vlakken de heuvel af – om zo dichterbij de 2-jarige Julen te komen die al sinds zondagmiddag zeker tachtig meter onder de grond zit, toen hij in een put viel. De reddingsoperatie gaat de hele nacht door.

Totalán is in de ban van de redding van de peuter van twee jaar. ‘Fuerza Julen, Totalán esta con vosotros´, staat er op op spandoeken.´Sterkte Julen, Totalán is met jullie´ . Tientallen journalisten zijn aanwezig op het terrein. Via de televisie en kranten leeft en leest heel Spanje mee om het verhaal te volgen. Julen is wereldnieuws.

Redingswerker zetten alles op alles om de kleine Julen te vinden. Ⓒ AFP

Het werk verloopt goed, zei leidend ingenieur Ángel García Vidal donderdagavond laat. Rond 20.00 uur was er met het graafwerk een diepte van 18 meter bereikt. Als alles loopt zoals gepland, zal de heuvel vrijdagochtend dertig meter zijn afgevlakt – en zal het platform waar gestart kan worden met boren gereed kunnen zijn. In de vroege vrijdagmiddag zou dan kunnen worden gestart met het boren van een of twee parallelle putten. Zo wordt geprobeerd op een diepte van 80 meter te komen.

De eerste put zal zal 80 centimeter breed zijn - en wordt op vier meter van de put waar Julen in zit aangelegd. De put zal beschermd worden met een buis zodat er geen water in de put kan stromen.

Laatste meters handmatig graven

Na het boren zullen uiteindelijk acht mijnwerkers van de reddingsbrigade uit Asturias afdalen – zij moeten de vier meter naar de put van Julen handmatig graven. Zij zullen, als alles volgens plan verloopt, de eersten zijn die Julen zien. Wanneer dat zal zijn, weet niemand nog.

