Enorme domper woningbezitters

Als ergens in Nederland de huizenprijzen de afgelopen jaren fors gestegen zijn, dan is het wel Amsterdam. Maar de huizenbezitter merkt daar weinig van. Volgens de gemeente komt de stijging van de huizenprijzen namelijk zo goed als volledig ten goede aan de grondwaarde. En de grond in de hoofdstad is voor circa tachtig procent niet in handen van de huizenbezitter, maar van de gemeente.

Amsterdam heeft afgelopen week de waarde van de bebouwde grond in de stad vastgesteld. Er is een kaart op de site van de gemeente geplaatst, waarin elke huizenbezitter kan zien welk deel aan de grond wordt toegeschreven. Die grondwaarde bepaalt inmiddels gemiddeld zo’n vijftig procent van de WOZ-waarde, met uitschieters naar meer dan tachtig procent van de WOZ-waarde.

Iemand die een huis met bijvoorbeeld een WOZ-waarde van 500.000 euro heeft, kan op de kaart zien, dat zo’n 250.000 euro aan de grond en dus de gemeente toekomt. Dus niet aan de huizeneigenaar, die echter wel de volle mep heeft betaald bij de aankoop van de woning.

Wie dan naar de dezelfde kaart, maar dan uit 2017 kijkt, zal opkijken. De huizenprijzen zijn de afgelopen twee jaar enorm gestegen in de stad. Maar de huizenkoper profiteert daar eigenlijk helemaal niet van. Alle extra waarde komt de gemeente toe. Hoe hoger de WOZ-waarde, des te groter wordt het procentuele deel dat aan de gemeente toekomt. De grondprijs stijgt volgens de gemeente immers sneller dan de prijs van de woning die op de grond staat.

Opvallend genoeg berekent de belastingdienst de grondwaarde op een andere manier dan de gemeente. Daarbij komt de grondwaarde een stuk lager uit.

Met name buiten de Ring A10 stijgt de grondwaarde volgens de gemeente hard. Zo zijn er in Zuidoost delen waar de grondwaarde van een woning in 2018 nog vijf procent bedroeg en nu is vastgesteld op 32 procent van de WOZ-waarde.

De door de gemeente bepaalde grondwaarde is vooral belangrijk voor het erfpachtdossier. De vastgestelde grondwaardes gelden als basis om de zogeheten erfpachtcanon te betalen: het bedrag dat huizenbezitters moeten afdragen aan de gemeente voor het gebruik van de grond.

„In Amsterdam stijgt volgens de gemeente alleen de grondwaarde en niet de prijs van de woningen die er op staan”, stelt Koen de Lange van de Stichting Erfpacht Belangen Amsterdam. „Stel dat de waarde van je woning in het afgelopen jaar met tien procent is gestegen, dan is volgens de gemeente die stijging volledig te danken aan de waardevermeerdering van de grondprijs en niet van de stenen die op de grond staan. Dit toont het complete failliet aan van het systeem”, vindt De Lange.

Hij vervolgt: „Eigenlijk trekt de gemeente een lange neus nar de woningbezitters en zegt ’dit, wat jullie betaald hebben voor de woning in Amsterdam, hadden jullie nooit moeten betalen, want de waarde van de stenen is niet zo hoog’. Ze lachen iedereen uit. Maar het is wrang dat er beleid op die rare grondprijzen wordt gemaakt. Wat mij betreft is het grondwaardebeleid van de stad fictie, uit de duim gezogen door ambtenaren. Het staat ver weg van iedere realiteit.”