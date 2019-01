Student UMCG: ’Morgen toch maar de trap’

Een ongeluk met een lift in Groningen – niet de lift op de foto – liep met een sisser af. De opgeroepen hulpdiensten (inzet) hoefden niet in actie te komen. Ⓒ FOTO’S 123RF & Martin Nuver

GRONINGEN - Veertien medewerkers en studenten van het academisch ziekenhuis UMCG in Groningen beleefden gisteren een griezelig avontuur in een lift. Die lift, in een faculteitsgebouw op het enorme UMCG-terrein, ’viel’ – met personen en al – liefst zeven verdiepingen naar beneden, voordat hij in de kelder tot stilstand kwam. Eén persoon raakte licht gewond.