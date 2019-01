Twee uur aan gesprekken gecrasht Lion Air-toestel

De datarecorder van het Lion Air-toestel. Ⓒ EPA

JAKARTA - Indonesische onderzoekers beginnen volgende week met het afluisteren van meer dan twee uur aan gesprekken op de cockpitvoicerecorder van het Lion Air-toestel dat in oktober crashte in de Javazee. Daarmee hopen ze de oorzaak te ontrafelen van de ergste luchtvaartramp in het land in tientallen jaren.