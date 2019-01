’Overleden’ oprichter Holland Herald leeft nog

Dat schrijft NRC, die hem sprak in Albanië.

Van Belle vertelt dat hij „eigen regie” wilde over het einde van zijn leven, en daarom pillen innam waarvan hij dacht dat ze dodelijk waren. „Maar ik werd gewoon weer wakker.” Waarom hij naar Albanië is gegaan kan hij niet uitleggen.

Van Belle plaatste de advertentie acht dagen voor de jaarwisseling van 2018 naar 2019. Het familiebericht verscheen ook in De Telegraaf.

Voormalig medewerker Rick Wilson van Van Belle liet in december aan het ANP weten dat hij was overleden.

In de eerste week van het nieuwe jaar dook Van Belle op in Tirana toen hij langsging bij de Nederlandse ambassade in Tirana. Van Belle zegt altijd even een praatje te maken bij de ambassade als hij in een buitenlandse hoofdstad is.

Van Belle zegt nog niet te weten of hij teruggaat naar Amsterdam, naar een van zijn kinderen of dat hij zijn eerder mislukte plan alsnog oppakt.