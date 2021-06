Klimaatjongeren mogen hun mars door Den Haag houden

De jongeren van Fridays For Future en MBO For Climate hadden gedreigd om desnoods naar de rechter te stappen als hun mars niet zou mogen doorgaan. In Den Haag mocht vanwege de coronamaatregelen maandenlang alleen op een vaste plek worden betoogd. De gemeente vindt die regel nu niet meer nodig, mits mensen wel voldoende afstand van elkaar houden. De woordvoerster wijst ook op de versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen die zaterdag ingaan.

Over de route moeten de jongeren nog wel overleggen met de gemeente. Ze willen hun mars het liefst beginnen bij de rechtbank, precies zes jaar nadat de rechters daar binnen bepaalden dat de Nederlandse staat meer moest doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda had de zaak aangespannen.

De jongeren willen „de overheid herinneren aan haar plicht om haar burgers te beschermen en duidelijk maken dat als er nu geen haast wordt gemaakt, de aarde straks onleefbaar zal zijn.” Ze willen daarom met een wekker van 3 meter hoog richting de Lange Vijverberg lopen, bij het Binnenhof.

In een brief aan Van Zanen wezen de jongeren erop dat de meeste deelnemers jonger dan 18 jaar zijn. Zij hoeven op school geen afstand meer van elkaar te houden, maar tijdens de betoging willen ze dat wel doen. Verder schreven de jongeren dat het risico op besmettingen sterk is afgenomen en dat in Amsterdam ook geen grote coronabrandhaarden zijn ontstaan na diverse lopende demonstraties.

In december 2019 werd de uitspraak in de Urgenda-zaak definitief. De Hoge Raad bepaalde toen dat de snelle opwarming van de aarde een bedreiging is voor het leven zelf. De Nederlandse regering moest ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen die bijdraagt aan de opwarming eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd zou zijn, ten opzichte van 1990. Volgens voorlopige cijfers is het doel net niet gehaald, ondanks de coronacrisis die ook de economie tijdelijk verlamde. De uitstoot zou dit jaar alweer hoger kunnen uitvallen.