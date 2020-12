Gemengde reacties optreden Hugo de Jonge bij AYNIL

Het programma staat bekend om de emotionele herenigingen van vrienden, familieleden en geliefden.

De uitzending van dit jaar kende echter, voornamelijk bij de kijkers thuis, naast een gevoel van warmte en liefde, ook het gevoel van verontwaardiging. Op sociale media lieten velen blijken het optreden van de minister niet te kunnen waarderen: „Wat doet Hugo de Jonge nou in All You Need Is Love. Zorg nou maar eens dat we niet steeds achter de feiten aan lopen in plaats van popi jopi te doen”, zegt één. Een ander: „Serieus, Hugo, weer? Zoekend naar een andere carrière?”

Toch was zeker niet iedereen negatief: „Je kunt een boel zeggen van minister Hugo de Jonge, maar potverdorie wat een drive heeft die man. Hij blijft doorgaan in een erg moeilijke tijd! Petje af!” Een ander zegt: „Zingend bij All You Need Is Love, geweldig! Beste man krijgt enorm veel te verduren. Respect, leuk om te zien!

Dit keer vertolkte De Jonge God Only Knows van The Beach Boys:

Behalve Hugo de Jonge was ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zingend te zien in het RTL-programma.

Een kleine week eerder liet de politicus ook al zijn stemgeluid horen. Toen moest Blokhuis zijn interview met het RTL Nieuws afbreken omdat de minister Bing Crosby zong.

Bekijk ook: Blokhuis breekt interview af om zingende De Jonge

11.555 nieuwe besmettingen

Het RIVM heeft donderdag 11.555 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er ruim duizend meer dan het instituut woensdag noteerde.