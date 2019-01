Eerste schaatsijs mogelijk eind volgende week

De komende dagen wordt kouder dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. ’s Nachts vriest het licht tot matig volgens sommige weermodellen kan het kwik zelfs dalen tot -9 graden. Overdag stijgt de temperatuur weer naar 0 tot 3 graden. Toch zal de ijsgroei op kleine watergangen, ondiepe plassen en op grotere wateren die uit de wind liggen, dit weekend al beginnen. Zondagochtend ligt er op de koudste plaatsen, op kleinere wateren, een dun laagje ijs. Tot zover niet iets om koortsachtig naar de schaatsen te grijpen.

Volgend weekend dan?

Bij veel ijsverenigingen staan de vrijwilligers al te trappelen de ijsbanen in gereedheid te brengen. Skeeler- en sintelbanen worden onder water gezet en het water en op ondergelopen weilanden wordt op het goede peil gezet. Als het ’s nachts gaat vriezen, zullen de ijsmeesters er alles aan doen om een mooie ijsvloer te maken. Bij een ijsdikte van ongeveer 3 centimeter kan op skeelerbanen al prima worden geschaatst. Wie zijn zinnen heeft gezet op een baantje over een ondergelopen weiland moet meer geduld opbrengen, daar is 8 tot 10 centimeter vereist.

IJsgroei

Volgens de meest recente ijsgroeiverwachting is de ijsdikte op stilstaand water van 1 meter diep ongeveer halverwege de week 3 centimeter, in het weekend 6 tot 8. „Van grote toertochten is voorlopig geen sprake. Maar mogelijk dat er donderdag al op een enkele sintelbaan geschaatst kan worden”, aldus Weerplaza.

Sneeuw funest voor ijsvloer

Helaas voor de schaatsliefhebbers is er ook kans op sneeuw. Sneeuw op ijs is funest voor een kersverse ijsvloer. Een wit ’dekentje’ zorgt er tenslotte voor dat het ijs minder snel aangroeit. Vrijwilligers die de natuurijsbanen sneeuwvrij maken, zorgen er op sommige plaatsen voor dat de kans op schaatspret blijft bestaan.

Geduld oefenen

Hoezeer schaatsliefhebber ook staan te trappelen, het blijft geduld oefenen tot de juiste ijsdikte. Ga alleen het ijs op als het écht dik genoeg is, of wanneer een een ijsvereniging de ijsbaan vrijgeeft.