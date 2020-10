Routekaart coronamaatregelen uitgelekt

„Er wordt nog gewerkt aan een publieksversie”, benadrukt een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken.

De versie die circuleert is ook niet de definitieve, maar er zal naar verwachting weinig aan veranderen.

Bekijk de Routekaart hier:

Download PDF: Bijlage

Voor mobiel klik hier

In het overzicht staan vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Hoe ernstiger de situatie, hoe harder de ingrepen. Opmerkelijk is dat er lijstjes aan maatregelen in staan die ’in ieder geval’ moeten worden genomen en lijstjes ’die te overwegen’ zijn.

Aan de ingrepen valt af te lezen dat Nederland zich nu in het ’ernstige’ risiconiveau 3 lijkt te bevinden. Maatregelen die dan ’in ieder geval’ moeten gaan gelden zijn dan het beperken van thuisbezoek tot maximaal drie personen, geen publiek meer bij amateurwedstrijden en het sluiten van eet- en drinkgelegenheden om 22.00 uur ’s avonds.

Onder de optionele maatregelen staan in categorie 3 onder andere het sluiten van de complete horeca en het stoppen met amateursport voor volwassenen in groepsverband waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Amateursport

Als de situatie in Nederland nog slechter wordt en stijgt naar het ’zeer ernstige’ risiconiveau 4 gaan ’in ieder geval’ publieke ruimtes in scholen dicht, worden sportwedstrijden onder volwassenen en jeugd compleet verboden, maar mag er onder bepaalde omstandigheden nog wel worden getraind. Verder wordt dan een verbod van kracht om in de openbare ruimte alcohol te nuttigen.

In de ’zeer ernstige’ situatie 4 kan ’worden overwogen’ om de maximale groepsgrootte naar twee te laten krimpen en pretparken en musea dicht te doen, net als het sanitair in recreatieparken. Sportscholen, zwembaden en seksclubs kunnen ook weer op slot gaan. Basisscholen en het voortgezet onderwijs blijven in eerste instantie gewoon open, mbo en hoger onderwijs krijgen online les.

Een ’lockdown’ is ook nog een optie. Dan wordt iedereen ’dringend geadviseerd’ om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Alle bijeenkomsten samenkomsten worden dan verboden. Mbo en hoger onderwijs krijgt online les. Wat er met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs moet gebeuren, wordt nog besproken.