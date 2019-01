Hoogste militair VS stelt Nederland gerust

Dunford ontving vrijdag in Den Haag een koninklijke onderscheiding en kreeg veel lof voor zijn inspanningen om allianties te smeden. De generaal sprak bij die gelegenheid geruststellende woorden. „Bondgenootschappen worden juist alleen maar belangrijker” voor de VS, verzekert hij. „Ik kan geen probleem bedenken dat grenzen en regio’s niet overstijgt. We hebben een sterk netwerk nodig van geestverwante bondgenoten om die problemen het hoofd te bieden.”

Maar Dunford hoopt „dat we Nederland en andere bondgenoten niet echt gerust hoeven te stellen.” Een blik op de middelen en de energie die de VS in de NAVO steken en de Amerikaanse deelname aan tal van NAVO-operaties zeggen genoeg, denkt hij. „De discussie gaat over het eerlijk verdelen van de lasten”, niet over de loyaliteit van de VS.

Nederland hoeft ook niet bang te zijn dat het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 de komende jaren voor de VS aan belang inboet, onderstreept de nieuwe commandeur in de orde van Oranje-Nassau. „Zulke schendingen van de internationale normen kunnen niet zomaar vergeten worden. En al helemaal niet nu het gaat om het verlies van 193 onschuldige Nederlandse levens.”

Nederland krijgt hoogst zelden bezoek van de ’voorzitter van de verenigde chefs van staven’ van de Amerikaanse krijgsmacht.