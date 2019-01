Berging containers Waddengebied gaat van start

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De berging van overboord geslagen containers in het Waddengebied gaat beginnen. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De verwachting is dat de berging in de loop van vrijdagmiddag van start gaat. „Ik kan er geen precies tijdstip op plakken. Het is nog even wachten tot de golven wat lager zijn, maar ik schat in dat in de loop van de middag de eerste grijper het water ingaat.’’