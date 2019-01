Vrouw vast in boom in poging kat te redden

Maria Parry had al drie dagen gezocht naar Harry. Hij bleek in een boom te zitten in een tuin. Voor ze het wist, zat ze zelf ook vast in de boom: „Het was mijn instinct. Ik dacht niet na – hij zat te trillen. Ik probeerde hem te kalmeren.”

Toen het ook nog begon te waaien raakte de Maria in paniek: „Ik was echt heel bang.”

Deborah Baxter, een vrouw die in de buurt aan het werk was, gaf Maria een kattenmandje om het tafereel te helpen. „Maar tot mijn schrik zag ik drie kwartier laten het mandje op de grond liggen en was de vrouw nergens te bekennen. Ze bleek, net als de kat, in de boom te zitten.” Baxter gaat verder: „Haar man was ondertussen ongerust naar haar op zoek.”

De brandweer kwam ter plaatse en zowel Maria als Harry werden uit de boom gered: „We kunnen er nu om lachen, omdat het goed is afgelopen.”