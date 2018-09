Duitse verwarring over aantal besmette eieren

Ⓒ apa

HANNOVER - In Duitsland is verwarring ontstaan over het aantal verdachte eieren dat in het land op de markt is gebracht. Christian Meyer, minister van Landbouw van Nedersaksen, zei woensdag dat alleen in die deelstaat al 35,3 miljoen eieren zijn geleverd die mogelijk het bestrijdingsmiddel fipronil bevatten.