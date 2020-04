Dorpshuizen en wijkcentra vrezen voor voortbestaan

Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk, meldt de vereniging.

Volgens de vereniging zijn dorpshuizen en wijkcentra juist in deze tijd hard nodig. „Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de grote groep vrijwilligers die het dorpshuis of wijkcentrum draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting”, luidt de oproep.

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en LSA Bewoners vertegenwoordigen ongeveer 3000 dorps-, buurt- en wijkcentra.