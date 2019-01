Minder politie-inzet om Bandidosbaas te beschermen

Hessels vaardigde op 19 december 2018 een noodverordening uit nadat een handgranaat was gevonden in de tuin van de Bandidosbaas. Inmiddels is de situatie minder dreigend en worden de eerder genomen verkeersremmende maatregelen verwijderd. Ook preventief fouilleren is van de baan.

Het cameratoezicht blijft wel. Ook zal de politie met voorrang reageren op incidenten rond de woning van Ramakers.

Op de woning van Ramakers zijn op 16 en 22 maart 2014 twee aanslagen gepleegd. Ook toen nam Hessels maatregelen ter beveiliging van de straat. Wie verantwoordelijk was voor de aanslagen is nooit duidelijk geworden.

Bekijk ook: Ramakers al lang in vizier justitie

Bekijk ook: Huis Bandidosbaas ten onrechte gesloten