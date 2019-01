Brexit: May opnieuw langs Europese leiders

Eerder liet Rutte ook al weten met May overlegd te hebben. Het zijn volgens hem ’spannende dagen’ in Londen. „Ik steun de gesprekken met haar eigen partij en oppositie volledig. We willen allemaal een ordelijke Brexit”, twitterde hij. Een harde Brexit is ’in niemands belang’, aldus de premier. In zo’n geval trekken de Britten zich terug uit de interne markt van Europa.

De deal voor de Brexit die May presenteerde werd dinsdagavond met een ruime meerderheid weggestemd. Maar liefst 432 parlementsleden stemden in het Britse Lagerhuis tegen het plan, terwijl 202 vóór waren. Een historisch verlies voor een premier in het Verenigd Koninkrijk.

Rutte zei woensdag dat Londen wat hem betreft respijt kan krijgen om alsnog een Brexitdeal door het Britse parlement te loodsen.