Ringen van Saturnus zijn jong

Wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hebben de ringen bestudeerd. Ze deden metingen met de sonde Cassini, die jarenlang onderzoek deed bij Saturnus en in 2017 werd verzwolgen door de planeet. Tijdens zijn laatste duikvluchten ging de satelliet langs de ringen en door de atmosfeer van Saturnus.

De Cassini voelde hoe de zwaartekracht van Saturnus en de ringen aan hem trokken. Door het aantrekken veranderde de positie van de sonde, en de Cassini kon dat tot op een fractie van een millimeter nauwkeurig meten. Met de aantrekkingskracht konden ze uitrekenen hoe zwaar de ringen zijn, en dat vertelde iets over hun leeftijd.

Er bestond tot nu toe onduidelijkheid over de leeftijd van de ringen. Sommige wetenschappers zeiden al dat ze vrij jong waren, anderen dachten dat ze gelijk met Saturnus waren ontstaan.

Mogelijk is een komeet miljoenen jaren geleden te dicht bij Saturnus gekomen en in stukken gescheurd. Die brokstukken zouden als ringen in een baan rond Saturnus zijn gekomen. Het kan ook zijn dat een maan van Saturnus ooit uiteen is gevallen.

Eerder had de NASA al ontdekt dat de ringen van Saturnus aan het verdwijnen zijn. De ijsrotsen worden beetje bij beetje opgeslokt door de planeet. Over 300 miljoen jaar zijn ze weg, en misschien al over 100 miljoen jaar.

