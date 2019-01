Muziekstuk bij herdenking bombardement Nijmegen

Bij dat bombardement van de bevrijdingsmachten in ’44 raakten nog eens duizenden inwoners van Nijmegen gewond. In datzelfde jaar voerden de geallieerden operatie Market Garden uit in Gelderland, waardoor Nijmegen opnieuw blootgesteld werd aan oorlogsgeweld.

De herdenking van het bombardement op Nijmegen is de eerste grote activiteit in een reeks van bijeenkomsten, waarmee in 2019 en 2020 wordt herdacht dat het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden in zicht kwam.

Het muziekstuk is gebaseerd op het boek De Pijn die Blijft van Bart Janssen. In dit boek vertellen nabestaanden en een aantal van de duizenden gewonden hoe ze 22 februari 1944 hebben beleefd. Janssen spreekt in het weekend van 23 en 24 februari ook met ooggetuigen van toen. Op verschillende plekken in Nijmegen zijn dat weekeinde originele filmbeelden uit 1944 en videoportretten van slachtoffers te zien.

Portret

Nijmegen plaatst vanaf 15 februari posters van alle omgekomen slachtoffers van het bombardement op Plein 1944 in het centrum van de stad. Op 21 februari, de avond voordat 75 jaar geleden de bommen vielen, vormen honderden mensen met kaarsen en muziek een lint langs de brandgrenzen van het bombardement.

Vanaf 22 februari tot 20 september, de dag dat Nijmegen 75 jaar geleden werd bevrijd, zijn er elke dag bijzondere zogenoemde Sunset Marches over de Waalbrug. De Sunset March bestaat sinds 2014. Elke dag steekt een veteraan bij zonsondergang de Waalbrug over.

Daarmee wordt herdacht dat Amerikaanse geallieerden in 1944 in rubberbootjes de Waal overstaken, waardoor ze de Duitse bezetters in de rug konden aanvallen en zo Nijmegen konden bevrijden. Tijdens de Sunset March springen de lampen op de brug in marstempo aan.