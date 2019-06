Ook een ster over de grens

Ook in het Duitse Bad Banks keert Atsma, die hierin een machtswellustige bankier vertolkt, terug. Ⓒ Foto AvroTros

Barry Atsma is ’een parel van de serie’, zegt Natasha Romaniuk, producer van het BBC-drama The split, op de set. „We zijn zó blij met hem.” Terwijl overmorgen op de NPO het slot van de eerste reeks is te zien, wordt net buiten Londen het vervolg gedraaid. In de Britse stad werden ook Atsma’s scènes voor de nieuwe Amerikaanse thrillerserie The rook opgenomen. ’Mazzel’ heeft hij met al die mooie projecten. „Het is wel wennen dat ik nu ook over de grens vaker herkend word.”