Haagse politiemol hangt 2 jaar celstraf boven het hoofd

Volgens de rechtbank maakte mol V. ernstig misbruik van zijn positie. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jaco Klamer

DEN HAAG - Voormalig rechercheur Rick V. (36) uit Zoetermeer is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, omdat hij informatie heeft gelekt uit tientallen politiezaken. Hij heeft zich laten omkopen door twee andere verdachten, met wie hij bevriend was.