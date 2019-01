Verdachte martelmoord is bekende vechtsporter

Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek aan De Telegraaf.

K. is de schoonzoon van de tweede verdachte Mike J. een beveiliger uit Almere.

Het huis waar Esther Paul (43) in de periode voor haar dood verbleef was eigendom van Mike J.

Het Openbaar Ministerie wil niets zeggen over het onderzoek omdat de verdachten in volledige beperkingen zitten.

Wat de rol is van de twee bij de moord op Esther Paul is nog onduidelijk.

Mike J. is een bekende in het criminele circuit. Hij trad onder meer op als beveiliger van de in 2004 geliquideerde vastgoedgigant Willem Endstra.

De Amsterdamse advocaat Jan-Hein Kuijpers en zijn kantoorgenoot staan de verdachten bij. Ze willen vanwege de beperkingen niets zeggen. „Ik baal er wel ontzettend van dat de namen nu op straat liggen”, aldus Kuijpers.

Het zwaar toegetakelde lichaam van Ester Paul werd op 30 april 2017 gevonden in het Veluwemeer bij Biddinghuizen. Paul was de ex-vriendin van de beruchte crimineel Frank G., een van de oprichters van motorclub No Surrender.

Uit Whats-app-berichten van Esther Paul in de week voor haar dood, die De Telegraaf heeft ingezien, bleek dat ze doodsbang was voor deze Frank G. Ze vreesde te worden vermoord.