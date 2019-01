Minister: kanker door ’burnpits’ niet gemeld

Minister Ank Bijleveld roept militairen met klachten op zich te melden bij Defensie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het ministerie van Defensie heeft zelf geen weet van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding op missie in Afghanistan. Het departement heeft geen klachten ontvangen, zegt minister Ank Bijleveld. Ze wijst erop dat indertijd al is onderzocht of er schadelijke stoffen vrijkwamen „en toen bleek er niets aan de hand.”