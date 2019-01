Britse letselexpert kijkt naar zaak-Sharleyne

Het meisje Sharleyne werd in juni 2015 dood aangetroffen naast een flat in Hoogeveen. Haar moeder Hélène J. (39) wordt ervan verdacht dat zij Sharleyne heeft gewurgd en daarna over de balustrade van de tiende verdieping heeft gegooid. Zij werd in juli 2018 vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep. Drie experts hebben de doodsoorzaak onderzocht voor de zaakbehandeling bij de rechtbank in Assen. Justitie twijfelt aan de neutraliteit van de derde letselexpert, jarenlang een collega van de eerste onderzoeker. Het OM verzocht daarom om de vierde studie. Het hof in Leeuwarden ging hiermee vrijdag akkoord.

Wanneer het hoger beroep inhoudelijk wordt behandeld is niet bekend. Op 27 maart is er een tussentijdse zitting.