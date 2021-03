’Rotterdam kampt met obesitas-herten’

Dat bepleit fractievoorzitter Ruud van der Velden in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Volgens hem zijn alle herten van de vier gemeentelijke hertenkampen te dik en ongezond doordat ze gevoerd worden door bezoekers.

„Herten in de vier gemeentelijke hertenkampen, zoals die in het Kralingse Bos of in Park 16Hoven, lijden onder overgewicht. Bezoekers brengen zelf voedsel mee dat ze aan de dieren geven. Dat zit een gestructureerd voedingsschema in de weg, niet in de laatste plaats omdat het meegebrachte voedsel voor de herten ongezond is.”

Vijftig cent

Hetzelfde geldt voor dieren op kinderboerderijen, stelt het raadslid. Daarom moet er een algeheel voederverbod moeten. Kinderen kunnen de dieren voeren, voor vijftig cent kan een bakje voer worden gekocht bij kinderboerderijen, en vaak wordt groente meegenomen naar hertenkampen.

„De gemeente doet vooralsnog niets om deze praktijk een halt toe te roepen. Sterker nog, ze lijkt het wel best te vinden”, is Van der Velden van mening. Hij verwijst naar een boswachter in dienst van de gemeente, die niets ziet in het doen stoppen van het voeden van de herten door het publiek.

„Deze stelt dat de meerwaarde ligt in het plezier dat het voeden geeft aan de mens, namelijk: via het voeren krijg je toch contact met het dier. Kun je je voorstellen hoe geweldig dat is voor een kind.” Van der Velden wil weten of het college deze ’antropocentrische visie’ waarbij de mens centraal staat deelt of zijn dat zijn voederban de voorkeur geniet.

APV

Als het aan het raadslid ligt wordt de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast om het voederverbod mogelijk te maken. „De gemeente kan bij de hertenkampen duidelijk maken dat het bijvoeren van de herten ongewenst is. Een dergelijke aanduiding is nu niet of nauwelijks aanwezig of niet duidelijk leesbaar ter plaatse. Verder staat de gemeente niets in de weg om het bijvoeren van herten alsook dieren op de kinderboerderijen per bepaling in de APV strafbaar te stellen.”