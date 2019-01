1000 euro voor wie labradoodle Bo terugvindt

In eerste instantie werd er door Toos van Horrik 500 euro uitgeloofd, maar het bedrag werd verdubbeld. In gesprek met Omroep Brabant zegt Van Horrik: „Ik weet niet wat ik nog meer kan doen.”

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn ook op de hoogte van de vermissing en zeggen ook uit te kijken naar het dier. Ook heeft Van Horrik al voer neergezet op diverse plaatsen en met camera’s houdt het baasje in de gaten of dat wat uithaalt. Via Facebook zijn diverse zoektochten georganiseerd en het bericht over de vermissing is al meer dan 12.000 keer gedeeld.