Zeven jaar geëist om fataal zinloos geweld

De Ruwe ging in juli met twee vrienden iets eten in een cafetaria, waar ze een woordenwisseling hadden met de verdachte. Die vertrok, maar kwam binnen enkele minuten terug en gaf De Ruwe ineens een harde vuistslag op zijkant van zijn hoofd, gevolgd door een keiharde nekslag. Omdat het slachtoffer zich niet op de klappen kon voorbereiden, veroorzaakten die maximale schade.

De officier van justitie ging ervan uit dat de Utrechter niet het doel had het slachtoffer te doden, maar dat sprake was van zware mishandeling met de dood tot gevolg. Dat de Utrechter snel uitbarst in agressie en een lang strafblad heeft met een veroordeling voor geweldsdelicten, weegt mee in de strafeis.

„Lucas had geen kwaad in de zin en ging confrontaties juist uit de weg”, schetste de officier. „Dat juist hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld is onverteerbaar.”

De uitspraak is op 1 februari.