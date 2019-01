Taakstraf om verdacht pakket met dildo provinciehuis

22 oktober van vorig jaar zette de politie de omgeving van het Provinciehuis van Flevoland af door een verdacht pakketje. Ⓒ ANP

LELYSTAD - Vier mensen die in oktober vorig jaar een verdacht pakket bij de toegang van het provinciehuis in Lelystad achterlieten, moeten een taakstraf vervullen van 40 uur en krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De rechtbank in Lelystad sprak een vijfde verdachte vrij.