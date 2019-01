FaceTime-moord smeult na: ’Australië ís niet veilig’

De dood van de ’positieve’ en ’energieke’ Masarwe (21) schokt velen. De Israelische werd tijdens een FaceTime-gesprek met haar zus, na een avondje uit, aangevallen. Haar zus hoorde geroep en gestommel, waarna de telefoon vermoedelijk viel. Ze belde de politie. Even later werd het lichaam van Masarwe gevonden tussen de struiken.

„Ze was een excellente student, vol leven. En ze was in een totaal niet gevaarlijk land. Toch hebben we dit gruwelijke nieuws gekregen”, vertelde haar oom tegen Haaretz. „Dit hadden we nooit verwacht.”

Totaal niet gevaarlijk? Blogster Jessie Stephens wil dat nuanceren. Zeven maanden geleden kwam de 22-jarige Eurydice Dixon terug van een comedy-show, net als Masarwe nu, en werd vermoord. Op diezelfde zaterdag in juli werd een 76-jarige vrouw thuis vermoord.

Opsomming

Vervolgens somt Stephens op de blog mamamia nog vijf vermoorde vrouwen op, die allemaal stierven sinds afgelopen zomer. „Misschien is het meest verdrietige gedeelte van het hele verhaal dat Aya’s familie volledig geloofde dat zulke dingen niet gebeuren in Australië.”

„Maar het gebeurt. Keer op keer. We moeten sorry zeggen. En sorry zeggen betekent onszelf committeren aan het verzekeren dat zoiets niet opnieuw gebeurt. Dat is het minste wat we kunnen doen.”