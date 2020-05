’Versterking huizen Groningen gaat te langzaam’

Daarnaast dreigt een eis van de complete Tweede Kamer niet te worden uitgevoerd door het kabinet. Alle politieke partijen willen dat 26.000 huishoudens uiterlijk dit jaar uitsluitsel krijgen over versterking van hun huis. Het kabinet zegt niet meer te kunnen garanderen dat het lukt door de coronacrisis. Ook de afhandeling van schades is daardoor vertraagd.

„Het tempo van de versterking ligt veel te laag. Elf huizen, dat is een aantal waar ik echt even beroerd van werd”, zegt D66-Kamerlid Sienot. Volgens regeringspartij ChristenUnie ’creëert de overheid breuklijnen in gemeenschappen’ door alle onzekerheid. SP-Kamerlid Beckerman: „Het is schier onmogelijk om niet cynisch te worden. Er is door corona sprake van een dubbele crisis in Groningen.”

Geen woorden maar daden

Het kabinet besloot eerder om meer vaart te maken in Groningen met een speciale crisisaanpak. Maar volgens meerdere politici is daar weinig van te zien. „De aanpak getuigt niet van een crisismentaliteit”, zegt PvdA-Kamerlid Moorlag. Onder andere SP, GL en CU vinden dat de snelle aanpak bij de coronacrisis een voorbeeld moet worden voor Groningen.