Tandartsen: VGZ laat patiënt in de kou staan

AMSTERDAM - Zorgverzekeraar VGZ heeft in Nederland zo weinig tandartsen-implantologen gecontracteerd, dat patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben soms niet eens in hun eigen provincie terechtkunnen. Dat stelt brancheorganisatie ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen). Daarmee voldoet de zorgverzekeraar volgens ANT niet aan zijn zorgplicht.