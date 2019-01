Mysterie rond tiener in boxershort bij ambassademedewerker

De woning van de hoogwaardigheidsbekleder ligt aan een doorgaande weg, waar doorgaans geen voetgangers lopen. Hoe de jongen ’s avonds laat in het donkere afgelegen villawijkje terecht is gekomen, is dan ook een groot raadsel. ,,Hij heeft bij een lantaarnpaal langs de ventweg staan zwaaien en na enige aarzeling aangebeld bij onze overburen”, vertelt buurtbewoonster Susanne van Adrichem.

,,Het kindermeisje was met het jongste kind thuis en deed open. Ze is zich rot geschrokken. Ze hebben meteen de politie gebeld. Die stond binnen vijf minuten op de stoep. Intussen hebben ze de jongen, wat je in zo’n geval doet, een warme deken en thee gegeven.” De Wassenaarse hoorde het verhaal van de heer des huizes, die aan het werk was en pas later thuis kwam. Op het adres zou ‘de tweede man van de ambassade van Koeweit’ met een deel van zijn gezin wonen.

Ⓒ DE TELEGRAAF

Volgens de politie is inmiddels gebleken dat er geen enkele link is tussen de ambassade van Koeweit en de tiener, die vooralsnog wordt gezien als slachtoffer. Nader onderzoek moet uitwijzen of er al dan niet sprake is van een strafbaar feit, aldus een woordvoerster. ,,De tiener heeft gisteravond een verklaring afgelegd en wij trekken, mede aan de hand van camerabeelden, na of die klopt”. Vooralsnog is er geen aangifte gedaan.

Bekijk ook: Halfnaakte man klopt aan bij residentie Koeweit in Wassenaar