Baby in zak gevonden vlák voor vuilniswagen er is

De handelaar hoorde het gehuil van de baby. Hij schakelde een beveiligingsbedrijf in, dat de baby vond, gewikkeld in een spijkerbroek (zie video onder). Het kindje werd naar het ziekenhuis gebracht en bleek geen verwondingen te hebben.

Het bedrijf Reactions Unit South Africa heeft beelden vrijgegeven van de reddingsoperatie bij het vuilnis. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Nadien informeerden medewerkers, gezien het uiterlijk van de baby, in de Indiase gemeenschap naar zwangere vrouwen. Honderd meter verderop woonde een vrouw die uiteindelijk toegaf dat ze de zwangerschap 9 maanden verborgen hield, en beviel toen haar 11-jarige zoon en 9-jarige dochter (van een andere man) op school waren.

De vrouw is gearresteerd voor poging tot moord. Ondertussen is het beveiligingsbedrijf overspoeld met mensen die het baby'tje willen adopteren, onder meer uit de VS, Groot-Brittannië en zelfs Portugal.