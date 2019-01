Regen kan putjongen Julen (2) fataal worden

Grote graafmachines rukken uit om Julen (2) te redden uit een diepe put. Ⓒ EPA

TOTALÁN - Het is een race tegen de klok: de bijna onmogelijke missie van de ruim honderd reddingswerkers in Zuid-Spanje om de kleine Julen (2) uit een diepe put te trekken. En naarmate de klok verder tikt, lijken de kansen op een goede afloop af te nemen. Zeker nu er ook nog regen is voorspeld dit weekend in de regio.