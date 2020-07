Twitteraccounts miljardairs en politici gehackt: ’Maak bitcoins over’

Er zouden al tienduizenden euro’s naar het bewuste bitcoin-account zijn overgemaakt.

De betreffende tweets, waarin een verdacht linkje stond, zijn later van de profielen verwijderd. In de berichten stelden de afzenders onder meer in een ’genereuze dag’ te zijn en een lucratieve bitcoin-aanbieding te hebben die maar voor een half uurtje werkt. Gebruikers konden daar op ingaan door op een link te klikken. De inleg van het aantal bitcoins zou dan verdubbeld worden. Het gaat echter om een scam, oplichting.

Ook het account van Cash App, een miljoen volgers, lijkt te zijn gekaapt. Ⓒ Screenshot Twitter

Twitter en Tesla, het bedrijf van Musk, hebben nog geen mededelingen gedaan over wat precies is voorgevallen. De digitale cryptowereld staat bekend om de vele oplichtingspraktijken en nepaanbevelingen van beroemdheden.

Ook het account van PVV-leider Geert Wilders, een fervent liefhebber van Twitter met ruim 800.000 volgers, lijkt te zijn gehackt, al gaat het niet om de bitcoin-scam. Op het profiel van de politicus zijn onder meer retweets te zien over rapper Boef, terwijl de twee niet bepaald vrienden zijn.