Twitteraccounts miljardairs en politici mogelijk gehackt

De betreffende tweets, waarin een verdacht linkje stond, zijn later verwijderd. In de berichten stelden de afzenders onder meer in een ’genereuze dag’ te zijn en een lucratieve bitcoin-aanbieding te hebben die maar voor een half uurtje werkt. Gebruikers konden daar op ingaan door op een link te klikken. De inleg van het aantal bitcoins zou dan verdubbeld worden. Het gaat echter om een scam, oplichting.

Twitter en Tesla, het bedrijf van Musk, hebben nog geen mededelingen gedaan over wat precies is voorgevallen. De digitale cryptowereld staat bekend om de vele oplichtingspraktijken en nepaanbevelingen van beroemdheden.

Later meer.