10 miljoen voor hervorming rechtsbijstand

Dat maakt minister Dekker (Rechtsbijstand) bekend. Met het bedrag worden ’vernieuwende initiatieven uit de praktijk van de rechtsbijstand’ betaald, aldus de VVD-bewindsman. Dat geld gaat onder meer naar dienstverleners die naar nieuwe manier zoeken om geschillen op te lossen. De minister wil namelijk dat er vaker wordt gekozen voor bemiddeling dan voor rechtsbijstand voor rechtszaken. Zijn uitleg is dat bemiddeling in sommige gevallen effectiever is, maar de hervorming wordt ook doorgevoerd omdat het flink in de papieren loopt door het aantal rechtszaken dat betaald wordt via gesubsidieerde rechtsbijstand.

Dekker wil dat pro-deoadvocaten zich niet meer over alle zaken kunnen ontfermen. Een onafhankelijke instantie gaat beoordelen of gesubsidieerde rechtsbijstand wel echt nodig is. Wordt er een advocaat ingeschakeld, dan krijgt hij ook een vergoeding als het bij advies of mediation blijft en niet van een rechtszaak komt. Zulke oplossingen zijn vaak goedkoper.

De minister verwacht het aantal rechtszaken ook te verminderen door burgers beter te informeren. Mensen moeten op internet voorbeeldbrieven en andere informatie kunnen vinden, maar kunnen ook terecht op een juridisch spreekuur in de buurt voor advies op maat. Ook de overheid moet minder vaak naar de rechter stappen. Dat wil Dekker bereiken met een hogere ’straf’ op ten onrechte doorprocederen.

Linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over de plannen. Met het stelsel dat hij voor ogen heeft, wordt de gang naar de rechter minder toegankelijk, zo luidt de kritiek van de SP.

GroenLinks vreest dat de tweedeling tussen zelfredzame en niet-zelfredzame burgers alleen maar groter wordt.

Bekijk ook: Handel in rechtsbijstandsdossiers

Bekijk ook: Advocaten uit rechtshulpoverleg met Dekker