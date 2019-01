Fatale flatbrand laat diepe sporen na: ’Iedere dag vervloek ik jullie’

Onderzoek bij de studentenflat waar een grote brand woedde. De zaak diende vrijdag aan. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Ze was op weg naar haar vriend in Diemen. David Swart woonde op de twaalfde verdieping. Het laatste dat Kaylee zich herinnert is dat ze de lift uitstapte. Ze werd wakker „in mijn ergste nachtmerrie. In een witte ruimte, met een slangetje in mijn neus.”