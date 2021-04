Grote brand zorgde voor overlast in centrum Steenwijk

Binnenland

Driekwart doden door huisbrand is alleenstaand

Het aantal dodelijke slachtoffers bij een woningbrand is in 2020 gestegen naar 32 personen. Een jaar eerder waren dat er nog 22. Opvallend is dat driekwart van de slachtoffers alleenstaand was en 56 procent 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers die de Brandweeracademie woensdag presenteert.