'Geen fraude met subsidies pulsvisserij'

Milieu-organisaties uit heel Europa legden een klacht tegen Nederland neer bij OLAF. Ze zeggen dat Nederland wetenschapssubsidies gebruikte als dekmantel voor commerciële visvangst. Ook zouden de winsten die zijn behaald met het vissen, teruggeboekt moeten worden naar een Brusselse rekening, zeggen de milieu-organisaties.

Het besluit is een kleine meevaller voor Nederland, maar er hangt de pulsvissers een veel groter gevaar boven het hoofd. Het Europees Parlement stemde begin vorig jaar voor een totaalverbod op pulsvissen. Tegelijk willen de Europese landen het aantal pulsvissers flink beperken. In Brussel wordt nu al een jaar gepraat over wetgeving daarover.