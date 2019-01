Joey kwam rapper Feis te hulp: ’Hij praatte nog’

Fotografen Joey en Jeffrey van persbureau MediaTV kwamen meteen ter plaatse na de politiemelding. „Er werd een hoop geschreeuwd. Normaal gesproken zouden we dan gaan fotograferen. Dit keer niet, want niemand deed iets, terwijl er toch echt iemand op de grond lag”, vertelt Joey tegen RTV Rijnmond.

De fotograaf probeerde meteen te helpen. „De jongen die op straat lag, had een schotwond. Het enige wat je dan kunt doen is druk op de wond zetten, dus dat deed ik.

Foute boel

Dat het om rapper Feis ging, wisten de fotografen niet. „Hij bleek nog aanspreekbaar. Ik vroeg hem: wie ben je, wat is er gebeurd? Hij zei dat hij Faisal heette, maar op wat er gebeurd was kon hij geen duidelijk antwoord gegeven”. aldus Joey.

Feis was dus aanspreekbaar. Toch ging zijn gesteldheid snel achteruit. „Het werd minder. Gelukkig kwamen de hulpdiensten. Die wilden snel inpakken en wegwezen. Op het moment dat hij op de brancard was gelegd dacht ik: dit is foute boel.”

Gek idee

De fotografen deden het als team; terwijl Joey de neergeschoten Feis probeerde helpen, hield collega Jeffrey schreeuwende omstanders op afstand. Hij spreekt van ’een slechte film’. „Als je eerste hulp verleent wil je de ruimte hebben. Dat heeft mijn collega geweldig gedaan. We deden het echt samen.”

Belangstellenden leggen bloemen tijdens de herdenking voor de 32-jarige rapper Feis. Ⓒ ANP

Later hoorden de fotografen dat het om rapper Feis ging, en dat hij overleden is. Het gebeuren heeft diepe indruk op ze gehad. Ze hebben vandaag een taart gekregen van de politie voor hun hulp. Ondertussen zit er nog steeds ergens boosheid over de dodelijke schietpartij, zo vertellen ze.

„Ik hoop gewoon op gerechtigheid”, zegt Joey. „Het idee dat ik misschien zijn laatste woorden heb gehoord, is gek. Zo’n jongen heeft familie. Dit was niet het laatste wat hij gezegd had willen hebben.”