André Haspels Nederlands ambassadeur in VS

De Rijksministerraad heeft ingestemd met zijn benoeming, op voorstel van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Haspels was eerder onder meer ambassadeur in Zuid-Afrika en Vietnam. In Washington volgt hij de huidige ambassadeur Henne Schuwer op, die dit jaar met pensioen gaat.

De benoeming wordt definitief als de Amerikaanse regering er goedkeuring aan heeft gegeven.