Huizen voor een euro in zonovergoten Italiaans dorp

Sambuca - Wie naarstig op zoek is naar een leuke woning weet dat er in de Nederlandse randsteden weinig betaalbaars te vinden is. Maar, wie dan toch een beperkt budget heeft kan wellicht eens kijken naar de huizen in het Siciliaanse dorp Sambuca. Daar staan momenteel huizen te koop voor slechts één euro.