Werkstraf geëist voor Feyenoord-rellen na debacle Excelsior-uit

De mannen - allen tussen 19 en 35 jaar - moesten zich donderdag en vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam verantwoorden voor hun aandeel in de ongeregeldheden. Die ontstonden toen Feyenoord onverwacht een wedstrijd om het landskampioenschap had verloren van Excelsior in 2017. Een week later werd Feyenoord alsnog kampioen.

De rellen vonden plaats op en nabij de Coolsingel. De mobiele eenheid werd ingezet en er waren ongeveer honderd arrestaties.

Eerder werden al tientallen andere relschoppers veroordeeld tot vooral taakstraffen. Uitspraak op 31 januari.